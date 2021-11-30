أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أن قطر باقية على مواقفها عبر مواصلة تقديم المنحة الأميرية لقطاع غزة، جاء ذلك خلال لقائه رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
أمير دولة قطر يبحث مع الرئيس عباس آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية
30/11/2021
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في الدوحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات، كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وأعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وكان الرئيس الفلسطيني وصل إلى الدوحة بدعوة من أمير قطر للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم.
سمو أمير البلاد المفدى خلال استقباله أخاه رئيس دولة فلسطين الشقيقة بالديوان الأميري. #قناhttps://t.co/3ZsO7IMmDp pic.twitter.com/q2ElZCBln0
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 30, 2021
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)