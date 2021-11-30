أمير دولة قطر يبحث مع الرئيس عباس آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في الدوحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات، كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل إلى الدوحة بدعوة من أمير قطر للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم.