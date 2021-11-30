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سياسة

أمير دولة قطر يبحث مع الرئيس عباس آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) يلتقي الرئيس محمود عباس في الديوان الأميري (وكالة الأنباء القطرية)
30/11/2021

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في الدوحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات، كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل إلى الدوحة بدعوة من أمير قطر للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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