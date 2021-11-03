أصيب جنديان سوريان بجروح اليوم السبت جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري، في حين تردد صدى القصف في أنحاء العاصمة.
هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق ولا أنباء عن خسائر بشرية
3/11/2021
نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت -في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء- هجوما صاروخيا على إحدى النقاط في ريف دمشق، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية.
وأوضح المصدر أن الهجوم نفذ "بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على الهجوم الجديد، وهو ما جرت عليه العادة عقب كل قصف لأهداف في سوريا خلال السنوات الماضية.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ منتصف مارس/آذار 2011.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصيب جنديان سوريان بجروح جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، وسبقه مقتل 9 مقاتلين موالين لدمشق منتصف الشهر نفسه، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص (وسط البلاد).
المصدر : الجزيرة + وكالات