Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق ولا أنباء عن خسائر بشرية

Syrian air defense missiles are seen in the sky over Damascus, 10 May 2018, responding to a new wave of Israeli missile strikes.
شنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ مارس/آذار 2011 (الأوروبية)
3/11/2021

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت -في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء- هجوما صاروخيا على إحدى النقاط في ريف دمشق، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

وأوضح المصدر أن الهجوم نفذ "بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على الهجوم الجديد، وهو ما جرت عليه العادة عقب كل قصف لأهداف في سوريا خلال السنوات الماضية.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ منتصف مارس/آذار 2011.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصيب جنديان سوريان بجروح جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، وسبقه مقتل 9 مقاتلين موالين لدمشق منتصف الشهر نفسه، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص (وسط البلاد).

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

ميديابارت: في رحلة سرية مع ابنها.. الرهينة الفرنسية السابقة التي أسلمت تعود إلى مالي

French President Macron welcomes aid worker Sophie Petronin near Paris

فورين بوليسي: بعيدا عن نفوذ طهران وواشنطن “ومليشيات الظل”.. العراقيون يريدون دولة قوي

Vote counting continue in Iraq

شمخاني: مفاوضات "النووي" ستفشل إن لم يضمن بايدن عدم انسحاب واشنطن منه

أنباء عن توافق قريب بالسودان.. ترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة وحمدوك يتمسك بشروطه

الأكثر قراءة

ماخاشيف وريث نور محمدوف وتلميذه.. كاد يكسر يد منافسه في نزال بالفنون القتالية المختلطة

أزمة الوزير قرداحي.. بيروت تصف شروط الرياض بـ"المستحيلة" ودعم فرنسي وأميركي لحكومة ميقاتي

Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib gestures as he speaks during an interview with Reuters in Beirut

إثيوبيا تحت الطوارئ.. مقاتلو تيغراي يهددون باقتحام أديس أبابا وآبي يصرح: محاولات جعلنا مثل ليبيا وسوريا ستفشل

بعد ثبوت غناها بالمعادن النادرة .. هل تغادر أفغانستان مربع الفقر؟