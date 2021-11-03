بدأت صناعة السفن والغواصات الفرنسية عام 1626، حيث تأسست في ذلك الوقت البحرية الملكية الفرنسية. وبهذا تكون واحدة من أقدم القوات البحرية بالعالم. وفيها أنشئت "فودر" التي تم تطويرها عام 1895، وكانت أول حاملة طائرة مائية في التاريخ.

باريس- يبدو أن تخلي أستراليا عن شراء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء من إنتاج شركة "نافال غروب" (Naval Group) الفرنسية -حيث استبدلت بها غواصات نووية من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ضمن "اتفاق أوكوس" (AUKUS)- لم يشكل خسارة كبيرة لفرنسا التي لم تبطئ وتيرة أنشطتها في هذا المجال.

وفي دعوة خاصة من وزارة القوات المسلحة الفرنسية لموقع الجزيرة نت، تجولت مراسلة الموقع في مختبرات المديرية العامة للأسلحة بمنطقة "فال دو راي" في نورماندي، وهي المسؤولة عن تطوير وشراء أنظمة الأسلحة للجيش الفرنسي.

جانب من نفق صناعة الغواصات الفرنسية (الجزيرة)

موقع دفاعي سرّي

بدأت هذه المديرية عملها منذ عام 1906، وتعتبر مرجعا وحجر الزاوية في بناء السفن والغواصات الفرنسية، بفضل تقنيتها العالية والتنوع الكبير في اختباراتها. كما شهد هذا الموقع الدفاعي السرّي ولادة العديد من السفن، خاصة العسكرية.

وعلى مساحة 22 هكتارا، يقوم 200 موظف -57% منهم مهندسون- بفحص مراحل التصميم، والتحقق من أداء السفن والغواصات قيد التطوير باستخدام وسائل فريدة من نوعها في أوروبا.

وبدأ هذا التقليد الصناعي فعليا في عام 1626، حيث تأسست البحرية الفرنسية المعروفة سابقا باسم البحرية الملكية. وبهذا تكون واحدة من أقدم القوات البحرية في العالم.

ويذكر أن "فودر" الفرنسية -التي تم تطويرها عام 1895- كانت أول حاملة للطائرات في التاريخ، وبلغ وزنها 6 آلاف طن.

داخل مختبرات قياس التقدير الصوتي للدافعات البحرية (الجزيرة)

النفق الكبير

بدأت جولتنا من النفق الهيدروديناميكي الكبير "جي إتش تي" (GHT) الذي يُعنى بدراسة التجويف والتقدير الصوتي للدفاعات البحرية في السفن السطحية المدنية أو العسكرية، وفي الغواصات.

وتأخذ ظاهرة "التجويف" الفيزيائية شكل "نفق رياح سائل" يتم فيه استخدام الماء بدل الهواء، ويمكن تعديل ضغطه وسرعة تدفقه، وخلف الزجاج، تدور المروحة بما يصل إلى 1100 دورة في الدقيقة.

ويكمن الهدف من هذه المرحلة في تحديد منحنى التجويف للمراوح، والذي يختلف وفقا لدرجة الحرارة والضغط والتركيب العضوي للماء، من خلال تكوين فقاعات هوائية على المراوح بحيث لا تصدر الغواصات ضوضاء في عمق البحار.

وتتمثل أهمية صناعة الغواصات في كونها الدفاع السري تحت المحيطات، وتعتمد أساسا على الاستماع إلى الأصوات، إذ يجب أن تبقى هادئة قدر الإمكان حتى لا يتم رصدها.

وكما قال إيرفيه غران جان -المتحدث باسم وزارة القوات المسلحة الفرنسية والذي رافقنا طوال الجولة- "إذا كنا نمتلك اليوم غواصة نووية غير قابلة للكشف، فهذا بفضل عمل المهندسين هنا. وهذا يقع في قلب السيادة الفرنسية".

نموذج الغواصة الفرنسية (الجزيرة)

حوض قوة الجاذبية

يبلغ طول "حوض قوة الجاذبية " 545 مترا، وعرضه 15 مترا وعمقه 7 أمتار، ويحتوي على ما يعادل 20 حمام سباحة أولمبيا، كما أنه الأطول في أوروبا، وهو واحد من أحدث الأحواض المتخصصة في هذا المجال في العالم.

وهنا يتم اختبار مقاومة حركة السفن والغواصات وحاملات الطائرات ومقذوفات الأسلحة والدفع الذاتي في المياه الهادئة والهائجة، فضلا عن القدرة على المناورة.

ويوجد في الطرف الأول من الحوض منطقة تحضير للاختبار، وفي الطرف الآخر مولد للأمواج المنتظمة وغير المنتظمة. وتدور بينهما منصة مدفوعة بمحركات كهربائية سريعة ودقيقة للغاية تتحرك على القضبان وتسحب النموذج المراد اختباره بسرعة تتراوح بين 0.1 و12 مترا في الثانية، وتسمح بمحاكاة سلوك جميع أنواع السفن.

وتتيح هذه الوسيلة الحصول على سلسلة كاملة من القياسات في ظروف تجريبية مختلفة (التباين في السرعة أو الاتجاه أو تكرار دوران مروحة الغواصة).

ويتميز هذا المكان بضوء خافت ولا توجد فيه نوافذ لأن غياب الضوء يساعد في منع تكاثر الطحالب التي تستدعي استبدال الماء بشكل مستمر.

حوض يتم فيه صناعة أمواج عن طريق محركات كهربائية (الجزيرة)

حوض الأمواج

يتم في هذا الحوض دراسة السفن المعرّضة لجميع أنواع الأمواج في قلب المحيطات، وهو مجهّز بأنظمة بصرية وأجهزة استشعار لقياس التمايل.

يقول داميان -أحد المهندسين الذي لا يمكنه ذكر اسمه الحقيقي، وهو إجراء أمني تطبقه وزارة القوات المسلحة على موظفيها لكي لا يتحولوا لأهداف "للإرهابيين" وفق قولها- إن اختيار اللون الأصفر مثالي للتعرف إلى تأثير الماء على هيكل النموذج، وقد تم استخدامه منذ عقود.

وتتولد الأمواج عن طريق نظام مدفوع بمحركات كهربائية للحصول على أنواع مختلفة؛ منها المائلة والمحورية والمنتظمة وغير المنتظمة وأحادية الاتجاه أو متعددة الاتجاهات. ويتم ذلك في حوض بطول 32 مترا وعرض 10 أمتار.

وتعتبر موجة "الرش" أو "الموجة المارقة"، من الأنواع التي يخشى أطقم السفن السطحية التعرض لها في البحر، لأنها تراكم عدة موجات في موجة واحدة كبيرة نسبيا وغير متوقعة.

المحاكاة الرقمية

المحاكاة الرقمية هي نظام محوسب قادر على تحليل العواصف والأمواج الأكثر هيجانا قبل تصميم النموذج. وتعالج كل القيم الفيزيائية التي سيمر بها في مراحل الاختبار.

وتتكون هذه المحاكاة من 12 ألف نواة حاسوبية، وهو ما يعادل تقريبا 12 ألف جهاز كمبيوتر تعمل في الوقت نفسه، أي 438 تريليون عملية في الثانية.

نموذج حاملة الطائرات (الجزيرة)

جيل الغواصات النووية الثالث

وأعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي إطلاق برنامج الجيل الثالث من غواصة إطلاق الصواريخ النووية "إس إن إل إي 3جي" (SNLE 3G)، عند زيارتها للمديرية العامة للأسلحة في فبراير/شباط الماضي.

وقد بدأ هذا البرنامج المكون من 4 غواصات مرحلة المحاكاة الرقمية ليدخل الخدمة عام 2035، مع إطلاق سفينة كل 5 سنوات حتى عام 2050. وستكون مهمتها القيام بدوريات سرية ودائمة في أعماق البحار حتى عام 2080.

ويتطلب العمل على غواصة الجيل الثالث حوالي 15 مليون ساعة من التصميم، والتركيز على التوفيق بين السرعة والدقة. وتعتبر جوهرة التكنولوجيا البحرية، وهي أطول وأثقل من الجيل السابق.

وكما قالت الوزيرة بارلي "لا نقوم في هذه الصناعة بتصميم نماذج أولية، وسلسلة السفن التي يتم بناؤها قصيرة جدا".

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تطلق الغواصة صواريخ أثناء مرحلة الاختبار في البحر، تقوم القوات البحرية بإنشاء أجهزة تسمى "ستائر الفقاعات"، وهي عبارة عن جدار يوضع تحت الماء لحماية الحياة البحرية، خاصة الحيتان التي تتأثر من هذه الانفجارات ويمكن أن تدمر حاسة السمع لديها وتفقدها إحساسها بالاتجاه، ويمكن أن تموت.

صورة من كواليس وأسرار صناعة الغواصات والتكنولوجيا النووية (الجزيرة)