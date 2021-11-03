توعدت بالرد.. الرئاسة الجزائرية تعلن مقتل 3 مواطنين بقصف مغربي والرباط تنفي

أعلنت الرئاسة الجزائرية مقتل 3 من مواطنيها في قصف مغربي على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مغربي، أن المغرب "لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "في الفاتح من نوفمبر/(تشرين الثاني الجاري)… تعرض 3 رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة".

وأشارت إلى أن الضحايا الثلاث كانوا بصدد نقل شحنات في إطار معاملات تجارية، موضحة أن السلطات الجزائرية اتخذت على الفور الخطوات اللازمة للتحقيق في ما وصفته بالعمل الجبان.

وأردفت أن القتلى راحوا ضحية ما وصفته بإرهاب الدولة، مؤكدة أن "اغتيالهم لن يمر دون عقاب".

وفي المقابل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر مغربي تأكيده أن المغرب "لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".

ووصف المصدر حديث الرئاسة الجزائرية عن شاحنة في هذه المنطقة بأنه "أمر مفاجئ، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية".