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سياسة|تونس

الداخلية التونسية تؤكد العثور على نفق قرب مقر إقامة السفير الفرنسي

قوات الأمن التونسي تضيق الخناق على خلايا المجموعات المسلحة
قوات الأمن التونسية تضيق الخناق على خلايا المجموعات المسلحة (الجزيرة)
3/11/2021

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء إنها اكتشفت نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف، وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر.

ولم تنشر الداخلية التونسية أي صور للنفق، كما لم يتسن الاتصال بدبلوماسيين فرنسيين للتعليق على النبأ.

وأكدت الداخلية التونسية -في بيان- أن معلومات وردت للمصالح (الأجهزة) الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس.

وأضاف البيان أنه بمزيد من التحري، اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخصا معروفا بالتطرف (دون تسميته)، وعلى الإثر تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال لحفر نفق.

ولم يوضح البيان الجهة التي تقف خلف حفر النفق، إلا أن السلطات أعلنت في الأشهر والسنوات الماضية ضبط خلايا إرهابية، كان آخرها الإعلان الخميس الماضي عن كشف خلية تنشط بين ولايتي الكاف (شمال غرب) وتوزر (جنوب) تعمل في مجال استقطاب العناصر النسائية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان آخر هجوم كبير يقع بتونس في 2015 عندما قتل مسلحون عشرات في هجومين منفصلين على متحف بالعاصمة التونسية ومنتجع ساحلي في سوسة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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