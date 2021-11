بعد ضغوط فرنسية.. مجلس أوروبا يلغي حملة لمكافحة التمييز ضد المحجبات

تراجع مجلس أوروبا عن حملة لتعزيز التنوع بين النساء ودعم حريتهن في ارتداء الحجاب، بعدما أثارت هذه الجهود احتجاجا شديدا من قبل فرنسا.

ومجلس أوروبا منظمة تعنى بسيادة القانون والحقوق الإنسانية والاجتماعية في القارة الأوروبية، وأُسست بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتضمّ عشرات البلدان من داخل الاتحاد وخارجه.

وشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل الحملة التي أطلقها مجلس أوروبا -الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا له- الأسبوع الماضي عبر الإنترنت، لكنها أثارت حفيظة اليمين المتطرف في فرنسا مع الاستعداد للحملات الانتخابية الرئاسية في الربيع المقبل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وضمن جهود الدعاية الخاصة بالحملة، أظهرت الصور المنتشرة على تويتر فتاتين مبتسمتين مقسمتين إلى نصفين مدمجين معا، حيث ظهرت إحداهما بشعر مكشوف والأخرى ترتدي الحجاب.

🇪🇺 New clip promoted by Council of Europe:

"Beauty is in diversity

As freedom is in hijab"

You have an idea about "EU values" now. pic.twitter.com/TYaORsXo2u

— Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) November 2, 2021