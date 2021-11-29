بعد مباحثات مع أمير دولة قطر.. عون للجزيرة: لبنان يسعى إلى علاقات طيبة مع السعودية والدول الخليجية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس اللبناني ميشال عون تطورات الأوضاع في لبنان، كما تحدث عون للجزيرة عن الأزمة اللبنانية الخليجية والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والموقف من حزب الله.

واستعرض أمير دولة قطر مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وخلال زيارة يقوم بها إلى الدوحة، قال الرئيس اللبناني للجزيرة إن بلاده تريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية والدول الخليجية، موضحا أنه استعرض الأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائه بأمير دولة قطر.

وأضاف تعليقا على الجدل بشأن وزير الإعلام جورج قرداحي أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، وأن الوزير قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان.

وتابع "عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يُتخذ بحقه أي إجراء".

الرئيس عون شكر امير قطر على وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان ورحب بأي استثمار تقوم به الدوحة في ظل الفرص الكثيرة والمتنوعة pic.twitter.com/ZHkfZvvrQY — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 29, 2021

وأوضح عون أنه لا يوافق حزب الله في إقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت، لكنه أشار من ناحية أخرى إلى أن الحزب ملتزم بالقرار 1701، ولم يصدر عنه أي خلل منذ عام 2017.

وقال أيضا للجزيرة إن مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي، وحاكم المصرف مسؤول عن المال المفقود، معتبرا أن هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأكد الرئيس اللبناني أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها، وأنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتنظيمها.

وأضاف عون أنه سيغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايته، ولكن سيبقى إذا قرر مجلس النواب بقاءه.

وفي موضوع آخر، قال الرئيس اللبناني "لن أوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية طالما نحن في مرحلة تفاوض".