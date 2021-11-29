اقتلعت الأشجار وأغلقت البوسفور.. عاصفة قوية تضرب غرب تركيا وتتسبب في ضحايا وأضرار

تعرضت إسطنبول ومناطق أخرى غربي تركيا اليوم الاثنين لعاصفة شديدة تمثلت في هبوب رياح عاتية؛ مما تسبب في وفاة 4 أشخاص وأضرار مادية، وتعطيل حركة السفن في مضيق البوسفور.

وطالت العاصفة مدنا رئيسية بينها إزمير وإسطنبول وبورصة، وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا إن إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وحذرت مديرية الأرصاد من احتمال استمرار الرياح القوية حتى مساء يوم غد الثلاثاء.

وأفاد مكتب حاكم إسطنبول في بيان بأنه "بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن رياح جنوبية غربية في إسطنبول منذ الصباح، لقي 4 أشخاص حتفهم؛ أحدهم أجنبي و3 مواطنين أتراك، وأصيب 19 تركيا بجراح، بينهم 3 حالتهم حرجة".

وشملت الأضرار المادية حوادث مرورية، وتطاير أجزاء من بعض المباني، وانقلاب المركبات، واقتلاع عدد من الأشجار المعمرة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تسببت الرياح القوية في تشكل أمواج عالية.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت ولاية إسطنبول تعليق الدراسة في المدينة غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي.

Strong winds hit Turkey's megacity #Istanbul and its surrounding cities on Monday. What seemed to be a nice and chilly morning, turned into a chaotic scene afternoon as roofs were blown off and trees fell as a result of the change in weather. #türkiye #lodos #fırtına #anews pic.twitter.com/0el3BTqkXn — ANews (@anews) November 29, 2021

Çatalca serbest bölge gümrük müdürlüğü pic.twitter.com/TQ5P56w9HZ — Murat Ergüngör (@MuratErgungor) November 29, 2021

وأشار بيان نشرته المديرية العامة لسلامة السواحل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تم وقف حركة السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأبلغت الخطوط الجوية التركية عن تأخر في جدول رحلاتها، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

Son dakika

Fırtına nedeniyle İstanbul

ESENYURT'TA ÇATI YOLDAKİLERİN ÜZERİNE UÇTU: 1 AĞIR YARALI #Lodos pic.twitter.com/B3fw1fThUP — ÇEBİ (@fadimemtr) November 29, 2021

Fırtına arabayı devirdi (anlık) pic.twitter.com/B9M1vMNKo0 — Emrah Gün (@egun1907) November 29, 2021

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Cuma Caddesi'nde 270 yıllık olduğu bilinen çınar ağacı kuvvetli lodos sebebiyle devrildi https://t.co/meCmQd5kU9 pic.twitter.com/S7IU774XY6 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 29, 2021

وتصدرت عدّة وسوم قائمة التداول في تركيا، من بينها "#istanbul"، و"#Fırtına"، التي تعني عاصفة بالعربية، حيث يغرد عليها الآلاف من المستخدمين في تركيا بنشر مقاطع فيديو تظهر أضرار العاصفة وتكشف عن مستجداتها.