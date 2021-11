اقتلعت الأشجار وأغلقت البوسفور.. عاصفة قوية تضرب غرب تركيا وتتسبب في ضحايا وأضرار

تعرضت إسطنبول ومناطق أخرى غربي تركيا اليوم الاثنين لعاصفة شديدة تمثلت في هبوب رياح عاتية؛ مما تسبب في وفاة 4 أشخاص وأضرار مادية، وتعطيل حركة السفن في مضيق البوسفور.

وطالت العاصفة مدنا رئيسية بينها إزمير وإسطنبول وبورصة، وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا إن إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وحذرت مديرية الأرصاد من احتمال استمرار الرياح القوية حتى مساء يوم غد الثلاثاء.

وأفاد مكتب حاكم إسطنبول في بيان بأنه "بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن رياح جنوبية غربية في إسطنبول منذ الصباح، لقي 4 أشخاص حتفهم؛ أحدهم أجنبي و3 مواطنين أتراك، وأصيب 19 تركيا بجراح، بينهم 3 حالتهم حرجة".

وشملت الأضرار المادية حوادث مرورية، وتطاير أجزاء من بعض المباني، وانقلاب المركبات، واقتلاع عدد من الأشجار المعمرة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تسببت الرياح القوية في تشكل أمواج عالية.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت ولاية إسطنبول تعليق الدراسة في المدينة غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي.

Strong winds hit Turkey's megacity #Istanbul and its surrounding cities on Monday. What seemed to be a nice and chilly morning, turned into a chaotic scene afternoon as roofs were blown off and trees fell as a result of the change in weather. #türkiye #lodos #fırtına #anews pic.twitter.com/0el3BTqkXn

— ANews (@anews) November 29, 2021