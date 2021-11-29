بعد التقارب مع الإمارات.. أردوغان يعتزم اتخاذ خطوات مماثلة مع مصر وإسرائيل

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل، على النحو الذي اتخذته في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.

ووقّعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي، وقال أردوغان إنها تمثل بداية "عهد جديد".

وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية، لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بعد أن أطلقت تركيا سراح زوجين إسرائيليين اعتقلا بتهمة التجسس.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرة لدى عودته من تركمانستان إنه ستكون له زيارة إلى الإمارات في فبراير/شباط القادم على رأس وفد كبير، وسيقدم على بعض الخطوات بقوة، "فقد قدموا خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، حيث سنبني مستقبلًا مختلفًا عبر تنفيذ هذا، وستكون هناك تطورات إيجابية".

ورد على سؤال عن العلاقات مع القاهرة وتل أبيب قائلا "أي خطوات اتُخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين (مصر وإسرائيل)".