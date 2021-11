الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه مواصلة دعم الشعب الأفغاني

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد القهار بلخي بأن الاتحاد الأوروبي أعلن عزمه مواصلة تقديم المساعدة لشعب أفغانستان، واستمرار عمل مكتبه الإنساني في كابل.

وقال بلخي -في تغريدة على موقع تويتر- إن الإعلان جاء عقب إجراء وفد برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي محادثات -استمرت يومين بالدوحة- مع المبعوث الخاص للاتحاد إلى أفغانستان توماس نيكلاسون، والوفد المرافق له.

كما طلبت حركة طالبان المساعدة في مجال مواصلة تشغيل المطارات الأفغانية، وفقا لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي.

وأوفد الجانبان مسؤولين كبارا إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء المحادثات التي تأتي قبل مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة القطرية أيضا.

وقالت خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي "إي إي إيه إس" (EEAS) -في بيانها- إن "الحوار لا يعني اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة (لطالبان)، لكنه جزء من المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي لصالح كل من الاتحاد والشعب الأفغاني".

Senior IEA delegation led by Afghan Foreign Minister H.E. Mawlawi Amir Khan Muttaqi held two-day extensive dialogue with EU Special Representative for Afghanistan Mr. Tomas Niklasson & accompanying delegation.

— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) November 28, 2021