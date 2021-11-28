طلبت الإمارات رسميا تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، على خلفية وباء كوفيد-19، وفق ما أفادت به الهيئة المشرفة على المعرض الدولي اليوم السبت.
أعرب عن سعادته.. محمد بن زايد يزور جناحي الكويت وقطر في إكسبو 2020 دبي
28/11/2021
زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد جناحي الكويت وقطر في إكسبو 2020 دبي، الذي تأخر عاما عن موعده بسبب جائحة كورونا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن ولي عهد أبو ظبي أعرب عن سعادته بزيارة الجناحين والاطلاع على أهم مبادراتهما في مشاريع المستقبل ومجالات الاستدامة.
ويستمر المعرض 6 أشهر من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 مارس/آذار 2022، ويعد هذا الحدث العالمي أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية منذ تفشي الوباء.
المصدر : الصحافة الإماراتية