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سياسة

أعرب عن سعادته.. محمد بن زايد يزور جناحي الكويت وقطر في إكسبو 2020 دبي

محمد بن زايد اطلع على أهم مبادرات الكويت وقطر في مشاريع الاستدامة بمعرض إكسبو 2020 دبي (وام)
28/11/2021

زار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد جناحي الكويت وقطر في إكسبو 2020 دبي، الذي تأخر عاما عن موعده بسبب جائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن ولي عهد أبو ظبي أعرب عن سعادته بزيارة الجناحين والاطلاع على أهم مبادراتهما في مشاريع المستقبل ومجالات الاستدامة.

ويستمر المعرض 6 أشهر من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 31 مارس/آذار 2022، ويعد هذا الحدث العالمي أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية منذ تفشي الوباء.

المصدر : الصحافة الإماراتية

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Published On 4/4/2020
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