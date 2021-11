قادمة من مصر.. قصة أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا

القاهرة- مع تصاعد حالة الطوارئ حول العالم بسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" (Omicron) -الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق- لم تكن مصر كعادتها بعيدة عن مشهد الإصابات بالمتحور الجديد؛ وذلك بعد إعلان بلجيكا عن رصد أول إصابة بالمتحور الجديد لسائحة بلجيكية عائدة من مصر.

وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك -في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة الماضي- إن لدى بلاده حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد، وهي الحالة الأولى التي يعلن عنها في أوروبا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، مضيفا أن الحالة لم تحصل على اللقاح ولم تسبق لها الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل.

ولم يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل، غير أن عالم الأوبئة البلجيكي المعروف مارك فان رانست كتب على موقع تويتر أن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مضيفا أن لجنة تقدير مخاطر كورونا البلجيكية تقوم بتحليل الوضع.

ومنذ تفشي فيروس كورونا عالميا أوائل 2020 كانت مصر في موضع الاتهام؛ ففي البداية نفت مصر بإصرار وجود حالات إصابة لديها، في حين أكدت عدة دول -بينها فرنسا وكندا- أنها اكتشفت إصابات بالفيروس بين أشخاص عائدين من مصر.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).

— Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021