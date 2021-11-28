القاهرة- تبدأ في مصر غدا الأحد فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" (EDEX 2021) في دورته الثانية المقررة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن الجيش المصري، في مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، التفاصيل الخاصة بالمعرض، مشيرا إلى مشاركة شركات عالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشارك في المؤتمر وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس، ورئيس هيئة تسليح الجيش المصري أسامة أحمد عزت، ورئيس شركة (AWE) -المنظمة للمعرض- بمنطقة الشرق الأوسط توماس جونت.

وأُعلن في المؤتمر أن المعرض سيضم في دورته الجديدة 21 جناحا دوليا، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أنه سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية والزوار.

وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي توقع -في المؤتمر الصحفي- أن تشهد النسخة الثانية من المعرض (EDEX 2021) تطورا مقارنة بالنسخة الأولى، في ظل مشاركة ما يقرب من 400 شركة من نحو 42 دولة.

كما أكد أن أكثر من 40 وزير دفاع -أو إنتاج حربي- وقائدا عسكريا من دول العالم أعلنوا حضورهم المعرض، متوقعا أن يبلغ حجم زائري المعرض نحو 30 ألف زائر.

ونقلت هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية) عن وزير الدفاع المصري، محمد زكي، تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، وأن من المتوقع أن يتطور الحدث حجمًا وقوة في نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى الناجحة، مشددا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اتباع جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان السلامة الصحية للزوار خلال فعاليات المعرض.

يذكر أن مصر نظمت النسخة الأولى من المعرض في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2018 بمشاركة 41 دولة، و373 شركة عالمية، و56 وفدا رسميا حسب هيئة الاستعلامات المصرية.

وأعلنت مصر وقتئذ تنظيم المعرض كل عامين، إلا أن تطورات جائحة كورونا -على ما يبدو- تسببت في تأجيل النسخة الثانية إلى العام الحالي بدلا من 2020.