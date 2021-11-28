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سياسة|يمن

وصفها بالأهداف النوعية.. التحالف يعلن قصف مواقع للحوثيين في مطار صنعاء

Smoke rises from the site of Saudi-led air strikes in Sanaa, Yemen
دخان يتصاعد إثر غارة للتحالف على موقع في صنعاء أمس السبت (رويترز)
28/11/2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الأحد أنه وجّه ضربات جوية لما قال إنها أهداف عسكرية مرتبطة بمطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف إنه استهدف "مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء"، وأعلن تدمير "مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة" في القاعدة.

كما أعلن التحالف تدمير "منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض" قال إنها مرتبطة بمطار صنعاء.

واتهم التحالف جماعة الحوثي باتخاذ مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، حسب قوله.

وقال إن الحوثيين يستخدمون "مواقع ذات حصانة قانونية" لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية "لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين".

في المقابل، قالت وسائل إعلام حوثية إن طيران التحالف شنّ 3 غارات على مطار صنعاء الدولي مساء اليوم الأحد.

واتهم الإعلام الحوثي التحالف والولايات المتحدة بـ"التصعيد الواضح" في أكثر من ساحة، وقال إن ذلك يبيّن "زيف دعوات واشنطن للسلام".

وأشار موقع قناة المسيّرة الموالية للحوثيين إلى أن طيران التحالف استهدف فجر أمس السبت حي ذهبان في صنعاء بغارتين جويتين.

وقد كثف التحالف الذي تقوده السعودية غاراته على مواقع في صنعاء في الأيام الماضية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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