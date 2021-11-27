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سياسة

واشنطن بوست: ما تحتاج معرفته حول التوترات بين أوكرانيا وروسيا

Ukrainian Armed Forces hold drills near the border with Russian-annexed Crimea in Kherson region
القوات المسلحة الأوكرانية تجري مناورات بالقرب من الحدود مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في منطقة خيرسون (رويترز)
27/11/2021

أشار تقرير في صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) إلى تعمق التصدعات بين أوكرانيا وروسيا وإثارة المسؤولين الغربيين والأوكرانيين المخاوف من الحشد العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا قوات أوكرانيا المتحالفة مع الغرب منذ عام 2014.

ولفت محرر الشؤون الخارجية في الصحيفة سامي ويستفول إلى اشتعال العداء أمس الجمعة عندما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مجموعة من الروس والأوكرانيين خططوا لمحاولة انقلاب في أوكرانيا.

ولتسليط المزيد من الضوء على ما يجري أورد الكاتب بعض أهم الأسباب التي تلخص الأزمة الحالية، ومنها أن سبب وجود توترات بين البلدين يعود إلى مارس/آذار 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وبعد شهر نشبت الحرب بين الانفصاليين المتحالفين مع روسيا والجيش الأوكراني في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مما أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واشنطن دعمت كييف ماليا وعسكريا منذ عام 2014، حيث قدمت أكثر من 4.5 مليارات دولار من المساعدات، بما في ذلك شحنتان من صواريخ جافلين المضادة للدبابات

وعن أسباب وجود مخاوف الآن، ذكر ويستفول أن أوكرانيا شجبت مرارا الوجود المتزايد للقوات الروسية بالقرب من حدودها، قائلة إن التعبئة محاولة للضغط على أوكرانيا، حيث تعارض روسيا بشدة أي تحركات محتملة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أو إقامة علاقات إستراتيجية أوثق مع الغرب.

وأشار إلى أن موقف الولايات المتحدة من الأزمة أكده الرئيس جو بايدن في مكالمة هاتفية مع زيلينسكي في أبريل/نيسان عندما تعهد "بالدعم الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر"، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع هذا الشهر مع نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة ملتزمة بسيادة أوكرانيا.

وأضاف أن واشنطن دعمت كييف ماليا وعسكريا منذ عام 2014، حيث قدمت أكثر من 4.5 مليارات دولار من المساعدات، بما في ذلك شحنتان من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

المصدر : واشنطن بوست

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