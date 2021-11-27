للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.. صحن الكعبة والدور الأول بالمسجد الحرام يزدحمان بالطائفين

بث الإعلام السعودي الجمعة صورا للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهو يزدحم بالطائفين، وذلك لأول مرة منذ فرض قيود جائحة كورونا العام الماضي.

وبعدما سمحت السلطات بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو على تويتر يظهر ازدحام صحن الكعبة والدور الأول بالطائفين.

فيديو | #المسجد_الحرام يزدحم بالطائفين بعد قرار السماح بالطواف لغير ⁦المعتمرين في الدور الأول#الإخبارية pic.twitter.com/7xcrewUNQJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 26, 2021

وبدورها، أفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان باستقبال الطائفين غير المعتمرين، مشددة على ضرورة الاستعداد لهذا الحدث.

وفي الشهر الماضي، اصطف المصلون في الحرمين المكي والنبوي، تنفيذا لقرار استقبال المصلين بطاقتهما الاستيعابية الكاملة دون التقيد بالتباعد الاجتماعي الذي كان معمولا به منذ بدء الجائحة.

وفي مارس/آذار 2020 قررت السلطات السعودية إغلاق صحن الكعبة وتعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين، قبل أن يعود المصلون بأعداد ترتفع بشكل تدريجي.