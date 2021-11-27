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سياسة

للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.. صحن الكعبة والدور الأول بالمسجد الحرام يزدحمان بالطائفين

في الشهر الماضي أقيمت أول صلاة جمعة بالحرم المكي بدون تباعد (مواقع التواصل)
26/11/2021

بث الإعلام السعودي الجمعة صورا للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهو يزدحم بالطائفين، وذلك لأول مرة منذ فرض قيود جائحة كورونا العام الماضي.

وبعدما سمحت السلطات بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو على تويتر يظهر ازدحام صحن الكعبة والدور الأول بالطائفين.

وبدورها، أفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان باستقبال الطائفين غير المعتمرين، مشددة على ضرورة الاستعداد لهذا الحدث.

وفي الشهر الماضي، اصطف المصلون في الحرمين المكي والنبوي، تنفيذا لقرار استقبال المصلين بطاقتهما الاستيعابية الكاملة دون التقيد بالتباعد الاجتماعي الذي كان معمولا به منذ بدء الجائحة.

وفي مارس/آذار 2020 قررت السلطات السعودية إغلاق صحن الكعبة وتعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين، قبل أن يعود المصلون بأعداد ترتفع بشكل تدريجي.

المصدر : وكالات

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