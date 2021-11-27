مصدر عسكري للجزيرة: اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية بمنطقة ملكامو الحدودية

أفاد مصدر عسكري سوداني للجزيرة باندلاع اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية بمنطقة ملكامو الحدودية، في الوقت الذي تخوض فيه إثيوبيا حربا ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقال مدير مكتب الجزيرة في إثيوبيا محمد طه توكل إن الفترة الماضية شهدت انتقادات إثيوبية لعبور من تعتبرهم أديس أبابا "جماعات إرهابية" عبر الحدود السودانية إلى إقليم بني شنقول.

وأشار مدير المكتب إلى وجود أزمة صامتة بين الجانبين على الرغم من انشغال الجانب السوداني بأزمة الانتقال السياسي وانشغال الجانب الإثيوبي بأزمة تيغراي.

وأوضح أن هناك اتهامات غير رسمية توجه للسودان بتسريب جماعات مسلحة معارضة عبر الحدود السودانية.

وكانت سلطات إثيوبيا أعلنت أوائل الشهر الجاري حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة نصف عام، وجاء القرار بعد تهديد جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف نحو العاصمة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 اندلعت اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وجبهة تيغراي بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش، واستطاع الجيش استعادة السيطرة على الإقليم الحدودي مع السودان.

بيد أن جبهة تيغراي استطاعت في يونيو/حزيران الماضي السيطرة من جديد على إقليم تيغراي بما فيه عاصمته ميكيلي، ووسعت معاركها ضد القوات الحكومية، لتتجاوز الإقليم وتنتقل إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.