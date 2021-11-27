مخاوف غربية من غزو أوكرانيا.. واشنطن تبحث كل الخيارات لمواجهة الحشد العسكري الروسي "غير المعتاد"

قالت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا إن كل الخيارات مطروحة في الرد على الحشد العسكري الروسي "الكبير وغير المعتاد" قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت -في إفادة للصحفيين عبر الهاتف أمس الجمعة- أن هناك مجموعة من الخيارات العديدة المتنوعة للتعامل مع هذه التطورات، وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) سيتخذ قرارا بشأن الخطوة المقبلة بعد مشاورات مزمعة في الأيام المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يتوجّه فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى لاتفيا والسويد لحضور اجتماعات الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تعقد في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت دونفريد إن حشد روسيا قواتها قرب حدودها مع أوكرانيا سيتصدّر جدول أعمال اجتماع الناتو. وأضافت "سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وسنبدأ مناقشات بشأن طبيعة الخيارات المطروحة وما يودّ الناتو القيام به بشكل جماعي".

وفي الأسابيع القليلة الماضية أثار مسؤولون من الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا المخاوف مما قالوا إنها تحركات غير معتادة للقوات الروسية قرب أوكرانيا بما قد يشير إلى أن موسكو تستعدّ لشنّ هجوم على جارتها، وهو اتهام نفته روسيا ووصفته بأنه نشر للخوف.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه بشأن الوضع في أوكرانيا، وكرر دعم واشنطن لوحدة الأراضي الأوكرانية. وأضاف أنه سيتحدث "على الأرجح" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.