التحالف يستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء والمبعوث الأممي يدعو لتسوية النزاع باليمن

قال التلفزيون السعودي فجر اليوم السبت إن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ ضربات جوية على أهداف ضد جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى مضاعفة الجهود الدولية لتسوية الخلافات عبر المفاوضات.

وأوضح التلفزيون أن التحالف دعا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة، واصفا إياها بالأهداف المشروعة.

كما أعلن التحالف -أمس الجمعة- تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في محافظة صعدة المحاذية للحدود السعودية شمال غربي اليمن. وأضاف أن "هذه المنصة شكلت تهديدا وشيكا"، دون تفاصيل أخرى.

وكان التحالف نفذ أمس ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو 7 سنوات.

واستهدف التحالف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة حسب بيان له، موضحا أنه رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف.

كما أعلن التحالف مقتل 90 عنصرا من جماعة الحوثي في مأرب بعد تنفيذه 16 عملية خلال 24 ساعة.

وقال "إن الاستهدافات دمرت 12 آلية عسكرية"، مؤكدا "دعمه للجيش اليمني لتحقيق التقدم على الأرض لحماية المدنيين".

استهداف قيادات الحوثي

وفي تطور جديد، هدد التحالف بأنه سيضع قيادات جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا ضمن بنك الأهداف العسكرية التي سيتم استهدافها.

وأشار إلى أنه سيعمل على اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والمواقع المدنية الأضرار الجانبية، لافتا إلى أن جميع عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جهة أخرى، أعرب هانس غروندبرغ عن قلقه بشأن التصعيد العسكري في مأرب (وسط) والساحل الغربي، مسلطا الضوء على المخاطر التي قد يجلبها المزيد من التصعيد.

وأضاف المبعوث الأممي -في بيان له عقب اختتام زيارة لموسكو- نواجه إمكانية حصول تصعيد عسكري، مما سيضاعف حتما معاناة المدنيين.

وأكد أن مضاعفة الجهود الدولية أمر أساسي لإقناع جميع الأطراف بضرورة تسوية الخلافات حول طاولة المفاوضات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على عدة محافظات -بينها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.