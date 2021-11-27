يستهدف ماكرون تركيا وحدها كلما تحدث عن المنطقة المغاربية. وبتركيزه الزائد على أردوغان، ينسى ساكن الإليزيه في أوج تحامله، أن التهديدات الأخطر على نفوذ فرنسا بالمنطقة تأتي من روسيا والإمارات.
الإليزيه: ماكرون سيزور منطقة الخليج بعد أسبوع
26/11/2021
قال بيان لقصر الإليزيه الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى منطقة الخليج في زيارة رسمية تشمل قطر والسعودية والإمارات، بين يومي الثالث والرابع من ديسمبر/ كانون الأول.
وكان ماكرون قد التقى في أواخر أغسطس/آب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث طلب الرئيس الفرنسي المساعدة من قطر في عمليات الإجلاء من مطار كابل، وفقا لمصدر فرنسي مطلع.
في سياق آخر، استقبل بابا الفاتيكان فرانشيسكو صباح الجمعة الرئيس الفرنسي في الفاتيكان، وبحثا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وقضايا الحفاظ على البيئة، وكذلك ضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
المصدر : وكالات