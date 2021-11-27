الإليزيه: ماكرون سيزور منطقة الخليج بعد أسبوع

قال بيان لقصر الإليزيه الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى منطقة الخليج في زيارة رسمية تشمل قطر والسعودية والإمارات، بين يومي الثالث والرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وكان ماكرون قد التقى في أواخر أغسطس/آب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث طلب الرئيس الفرنسي المساعدة من قطر في عمليات الإجلاء من مطار كابل، وفقا لمصدر فرنسي مطلع.

في سياق آخر، استقبل بابا الفاتيكان فرانشيسكو صباح الجمعة الرئيس الفرنسي في الفاتيكان، وبحثا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وقضايا الحفاظ على البيئة، وكذلك ضمان حصول الجميع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.