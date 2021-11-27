اجتماع قطري أفغاني في الدوحة يبحث أهمية وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستقرار في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية القطرية إن وفدا برئاسة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني -المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات- التقى يوم الجمعة في الدوحة وفدا من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي.

وشدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحِقيها من الشعب الأفغاني مع اقتراب الشتاء.

وجددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشُّركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.

وفد من دولة قطر برئاسة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات يجتمع، في الدوحة، مع وفد من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية. #قناhttps://t.co/SQRCFCnpMM pic.twitter.com/CDoUTznzrO — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 26, 2021

كما أكدت أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع لا سيما الفتيات.

من جانبها، عبرت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لدورها البناء في أفغانستان على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي ودعمها للشعب الأفغاني.