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سياسة|قطر

اجتماع قطري أفغاني في الدوحة يبحث أهمية وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستقرار في أفغانستان

وفد من دولة قطر برئاسة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات يجتمع، في الدوحة، مع وفد من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية. #قنا
الوفد القطري جدد خلال لقائه الوفد الأفغاني التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشُّركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان (قنا)
27/11/2021

قالت وزارة الخارجية القطرية إن وفدا برئاسة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني -المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات- التقى يوم الجمعة في الدوحة وفدا من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي.

وشدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحِقيها من الشعب الأفغاني مع اقتراب الشتاء.

وجددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشُّركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.

كما أكدت أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع لا سيما الفتيات.

من جانبها، عبرت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لدورها البناء في أفغانستان على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي ودعمها للشعب الأفغاني.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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