إثيوبيا.. الحكومة تعلن السيطرة على مناطق جديدة وواشنطن تشدد على إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب

أعلنت الحكومة الإثيوبية تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مناطق بورقا وشيفرا على الحدود بين إقليمي عفر وأمهرة، في الوقت الذي شددت فيه الخارجية الأميركية على ضرورة التحرك العاجل لإجراء مفاوضات مع جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقالت الحكومة إن قواتها تتقدم باتجاه مدينة باتي وصولا إلى كومبلشا في عمق شرق إقليم أمهرة، لكن جبهة تحرير شعب تيغراي لم تعلّق عن هذه المستجدات.

من جانبها، أعلنت قوات إقليم عفر أنها استكملت مع القوات الحكومية سيطرتها على جميع مديريات الإقليم.

وفي أول ظهور له من جبهات القتال، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الجيش حقق انتصارات كبيرة على جبهة تيغراي.

وفي صور نشرها تلفزيون أوروميا تحدث آبي أحمد باللغتين الأورومية والأمهرية، وقال إن قوات الحكومة ستستمر في القتال حتى القضاء على ما وصفه بالإرهاب.

في المقابل، قال المتحدث باسم جبهة تيغراي غيتاشيو رضا إن الفرصة الضئيلة لإحلال السلام في البلاد قد أضاعها رئيس الوزراء آبي أحمد عندما اختار الحرب.





قلق أميركي

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا.

وأضاف برايس -بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وبلينكن- أن الوزير شدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات.

وعلى صعيد متصل، رأت السفارة الأميركية في أديس أبابا أن الوضع الأمني في البلاد يستمر في التدهور.

وحثت السفارة رعاياها في إثيوبيا على المغادرة الفورية وباستخدام الخيارات التجارية المتاحة.

على صعيد آخر، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد المحتاجين لمساعدة غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين شخص مقارنة بنحو 7 ملايين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف البرنامج أن نحو 4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في إقليم أمهرة وحده.

ويواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة، وارتفعت مخاطر سوء التغذية بين الأطفال في أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر. وأفادت الأمم المتحدة بأن المعارك دمّرت أكثر من 500 مرفق صحي في أمهرة.