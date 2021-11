أدى لوقوع إصابات وأثار الذعر.. إطلاق نار بين متسوقي "الجمعة السوداء" في ولايتين أميركيتين

قالت الشرطة إن أعمال عنف بالأسلحة النارية وقعت في منافذ للبيع بالتجزئة مزدحمة بالمتسوقين بعد عطلة عيد الشكر في ولايتي كارولينا الشمالية وواشنطن -أمس الجمعة- مما دفع المارة في كلا الموقعين إلى الركض طلبا للحماية، في حين أصيب 7 أشخاص.

وأكدت قائدة شرطة مدينة دورهام (ولاية كارولينا الشمالية) باتريس أندروز أن تبادلا لإطلاق النار وقع في وقت متأخر بعد الظهر بين "مجموعتين تعرفان بعضهما بعضا" في مركز تجاري بالمدينة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بالنيران، و3 آخرين أصيبوا في أثناء الفوضى التي تلت ذلك.

وكان أحد المصابين طفلا عمره 10 سنوات، لكن أندروز وصفت الجروح التي أصيب بها جميع الأشخاص الستة خلال المشاجرة بأنها لا تشكل خطرا على حياتهم.

وقالت إنه لم يتضح على الفور إذا ما كان أي من المصابين من الأشخاص الذين تبادلوا إطلاق النار، وإن غالبية المتورطين فروا من مكان الحادث رغم احتجاز أحدهم.

