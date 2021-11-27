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سياسة

أدى لوقوع إصابات وأثار الذعر.. إطلاق نار بين متسوقي "الجمعة السوداء" في ولايتين أميركيتين

سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى المكان حيث وقع إطلاق النار في كارولينا الشمالية (أسوشيتد برس)
27/11/2021

قالت الشرطة إن أعمال عنف بالأسلحة النارية وقعت في منافذ للبيع بالتجزئة مزدحمة بالمتسوقين بعد عطلة عيد الشكر في ولايتي كارولينا الشمالية وواشنطن -أمس الجمعة- مما دفع المارة في كلا الموقعين إلى الركض طلبا للحماية، في حين أصيب 7 أشخاص.

وأكدت قائدة شرطة مدينة دورهام (ولاية كارولينا الشمالية) باتريس أندروز أن تبادلا لإطلاق النار وقع في وقت متأخر بعد الظهر بين "مجموعتين تعرفان بعضهما بعضا" في مركز تجاري بالمدينة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بالنيران، و3 آخرين أصيبوا في أثناء الفوضى التي تلت ذلك.

وكان أحد المصابين طفلا عمره 10 سنوات، لكن أندروز وصفت الجروح التي أصيب بها جميع الأشخاص الستة خلال المشاجرة بأنها لا تشكل خطرا على حياتهم.

وقالت إنه لم يتضح على الفور إذا ما كان أي من المصابين من الأشخاص الذين تبادلوا إطلاق النار، وإن غالبية المتورطين فروا من مكان الحادث رغم احتجاز أحدهم.

دوي الطلقات

وقال موظف في أحد المتاجر -كان يعمل وقت إطلاق النار لمحطة "دبليو آر إيه إل" (WRAL-TV) التلفزيونية- إنه سمع دوي 6 طلقات نارية عبر المركز التجاري، مما أدى إلى تدافع متسوقي "الجمعة السوداء" نحو أقرب مخرج.

وقال "بدأ كثيرون يركضون.. وبمجرد سماعي أصوات الطلقات الست بسرعة، بدأت في الركض أيضا".

وتم إغلاق الشوارع عند مركز "ساوث بوينت" التجاري وإخلاؤها في الوقت الذي قامت فيه سلطات إنفاذ القانون بدخول مركز التسوق.

وقالت الشرطة -في وقت سابق- إن رجل أمن أطلق النار على رجل يشتبه في أنه كان يحاول سرقة سلع من متجر "وول مارت" خلال مشادة في بلدة كينويك (شرقي واشنطن).

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع عندما وجه المشتبه به مسدسا نحو رجل الشرطة عند التصدي له في أثناء مغادرته المتجر. وأضافت أن الشرطي أطلق النار على المشتبه به الذي فر من مكان الحادث، ولكن تم اعتقاله بعد ذلك في منزل قريب.

المصدر : رويترز

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