قضية المانش.. باريس تعتبر رسالة جونسون غير لائقة وتلغي دعوة لوزيرة الداخلية البريطانية

قالت الحكومة الفرنسية إن رسالة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها باريس بسبب قضية المهاجرين، غير لائقة.

يأتي ذلك بينما ذكرت وسائل إعلام فرنسية -اليوم الجمعة- أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ألغى اجتماعا مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل كان مقررا يوم الأحد المقبل.

وفي رده على هذه الخطوة، قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن بلاده تأمل أن تعيد فرنسا النظر في إلغاء دعوة وزيرة الداخلية باتيل لحضور اجتماع مقرر عقده مطلع الأسبوع لمناقشة قضية المهاجرين.

وقال شابس -في حديث إلى "بي بي سي نيوز" (BBC News) "لا يمكن لأي دولة أن تعالج هذا الأمر بمفردها، لذا آمل أن يعيد الفرنسيون التفكير في المسألة".





رسالة وجهود

وقال جونسون في رسالة إلى ماكرون نشرت على تويتر "أقترح أن نتوصّل إلى اتفاق إعادة قبول ثنائي، للسماح بعودة جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون المانش".

وإذ ذكّر بأن "الاتّحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات إعادة قبول مع دول مثل بيلاروسيا وروسيا الاتحادية"، أعرب جونسون عن "الأمل في إمكانية إبرام مثل هذه الاتفاقية أيضا مع المملكة المتحدة قريبا".

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنّ "هذا الإجراء سيكون له تأثير فوري وسيقلّل بشكل كبير -إن لم يكن سيوقف تماما- عمليات العبور، وينقذ الأرواح من خلال كسره بالكامل نموذج عمل العصابات الإجرامية" التي تهرّب هؤلاء المهاجرين.

وتأتي رسالة جونسون في وقت أبدت فيه بريطانيا وفرنسا رغبتهما في تعزيز الجهود المشتركة لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، غداة مصرع 27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة السواحل الشمالية لفرنسا أثناء محاولتهم بلوغ إنجلترا.

وهذه الكارثة هي الأكثر فداحة منذ أن أصبحت القناة في 2018 مصدر استقطاب لمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، يحاولون -على متن قوارب صغيرة غير مهيّأة- الانتقال من فرنسا إلى إنجلترا عبر بحر المانش.

يشار إلى أن أكثر من 25 ألف شخص دخلوا أراضي المملكة المتحدة بصورة غير نظامية، جاؤوا من أراضي فرنسا عبر المانش منذ بداية العام الجاري.