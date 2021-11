رفع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض مستوى التحذير من وباء كورونا إلى "عال جدا"، وأعلنت دول عديدة في القارة العجوز إجراءات إضافية لاحتواء العدوى المتسارعة، وخاصة بعد رصد متحور جديد في جنوب أفريقيا، وهو ما دفع دولا عدة لتحديث قوائم السفر الحمراء.

وقالت المفوضية الأوروبية صباح اليوم الجمعة إنها تقترح تعليق الرحلات الجوية من جنوب القارة الأفريقية، احترازا من ذلك المتحور الجديد الذي يسعى العلماء لتحديد مدى خطورته.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين -في تغريدة على تويتر- "ستقترح المفوضية الأوروبية بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية بسبب المتحور بي 1.1.529 (B1.1.529)".

وبالفعل، أعلنت إيطاليا وألمانيا اليوم إغلاق الحدود أمام القادمين من دول في جنوب القارة الأفريقية، أسوة بما أعلنته بريطانيا أمس.

وفي أعقاب تشديد الإجراءات في فرنسا وارتفاع مجموع الوفيات جراء وباء كوفيد-19 إلى أكثر من 100 ألف وفاة في ألمانيا، تستعد هولندا وبلجيكا المجاورتان لاتخاذ قرارات يصعب على السكان قبولها أحيانا، خصوصا في هولندا.

