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سياسة

اختبار أول طائرة قطرية من طراز تايفون في سماء بريطانيا

صورة نشرتها وزارة الدفاع القطرية لتحليق طائرات تايفون في أول اختبار لها (مواقع التواصل)
25/11/2021

اختبر سلاح الجو الأميري القطري أمس الخميس أول طائرة قطرية من طراز تايفون (Typhoon)، حلقت في سماء بريطانيا، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

وتعد هذه الطائرة واحدة من بين 24 طائرة من هذا الطراز، يتم تصنيعها من قبل مجموعة "بي إيه إي BAE سيستمز" في بريطانيا، ضمن صفقة تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار وقعتها الدوحة مع لندن عام 2017.

ويأتي هذا الاختبار ضمن زيارة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إلى بريطانيا، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

وقال ضابط مشروع التايفون القطري العقيد الركن جمعة المريخي إن المشروع يهدف إلى تعزيز إمكانات سلاح الجو الأميري القطري، لا سيما أنه يشمل تدريب الطيارين القطريين ضمن سرب مشترك مع قوات سلاح الجو البريطاني.

ودشنت بريطانيا وقطر الأربعاء السرب الـ11 للتدريب المشترك بين سلاح الجو البريطاني وقوات سلاح الجو الأميري القطري في قاعدة "ليمينغ" التابعة للقوات الجوية البريطانية.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أثناء التدشين إن السرب سيعزز الشراكة الإستراتيجية التي تربط بلاده ببريطانيا، كما سيؤدي إلى تعاون وتقارب أوثق في جهود حفظ السلام الإقليمي في المنطقة.

أما وزير الدفاع البريطاني بن والاس فاعتبر عملية التدشين لحظة مهمة بالنسبة للشراكة الإستراتيجية الطويلة الأمد التي تربط البلدين.

المصدر : الجزيرة

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