تقرير: إسرائيل قررت استبعاد دول من شراء برامج الاختراق والتجسس

قالت صحيفة "كالكاليست" إن إسرائيل قلصت قائمة الدول التي تبيع لها برامج التجسس والأمن الإلكتروني إثر العاصفة التي أثارتها الأنباء المتتالية عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على مسؤولين وسياسيين وصحفيين وناشطين في دول عديدة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية -التي لم تكشف عن مصادرها- إن تل أبيب قلصت "قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط بدلا من 102".

ومن بين الدول التي استبعدتها إسرائيل من القائمة المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات، وفقا للصحيفة.

وردّت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تقرير الصحيفة ببيان قالت فيه إنها تتخذ "الخطوات المناسبة" عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تمنحها، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.





وتتعرض إسرائيل لضغوط عالمية لوقف تصدير برامج التجسس منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الصحفية العالمية أن برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في دول عدة.

وقامت السلطات الأميركية هذا الشهر بإدراج "إن إس أو" في قائمة تجارية سوداء، لبيعها برامج التجسس إلى حكومات "أساءت استخدامها".

وعبرت الشركة عن استيائها من القرار، مشيرة إلى أن تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي من خلال درء الإرهاب والجريمة" وفق قولها.

وواجهت "إن إس أو" أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر الاختراق، وكانت "آبل" أحدث شركة تقاضي "إن إس أو" بدعوى رفعتها قبل أيام.