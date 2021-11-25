واشنطن تتعهد بترقية دور حقوق الإنسان في العلاقة مع البحرين

قال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يعملان لترقية دور حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، وإن ذلك سينعكس في علاقة الولايات المتحدة بالبحرين.

وأوضح المكتب أن هناك حوارا قائما مع الحكومة البحرينية بشأن قضايا حقوق الإنسان تتم إثارتها في المنامة أو واشنطن.

كما دعت السلطات الأميركية حكومة البحرين إلى الإفراج عن المعتقلين من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.

وأوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أنه يجري العمل على ضمان عدم تقديم أي مساعدات أمنية للقوات البحرينية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المكتب إن عددا كبيرا من المعارضين، وخاصة الضالعين في اضطرابات عام 2011، ما زالوا معتقلين.

وجاء هذا البيان في رد على استفسار تقدم به النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا الأميركية لاري بوكشون.