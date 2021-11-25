تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

واشنطن تتعهد بترقية دور حقوق الإنسان في العلاقة مع البحرين

وقفة احتجاجية ضد انتهاكات الشرطة شمال المنامة عام 2014 (الأوروبية)
24/11/2021

قال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يعملان لترقية دور حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، وإن ذلك سينعكس في علاقة الولايات المتحدة بالبحرين.

وأوضح المكتب أن هناك حوارا قائما مع الحكومة البحرينية بشأن قضايا حقوق الإنسان تتم إثارتها في المنامة أو واشنطن.

كما دعت السلطات الأميركية حكومة البحرين إلى الإفراج عن المعتقلين من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة.

وأوضح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أنه يجري العمل على ضمان عدم تقديم أي مساعدات أمنية للقوات البحرينية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المكتب إن عددا كبيرا من المعارضين، وخاصة الضالعين في اضطرابات عام 2011، ما زالوا معتقلين.

وجاء هذا البيان في رد على استفسار تقدم به النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا الأميركية لاري بوكشون.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بمشاركة برلماني بريطاني.. ندوة تناقش مشكلة سحب الجنسية عن المعارضين البحرينيين

استضاف المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان البرلماني البريطاني واين ديفيد ومجموعة من المتحدثين في ندوة عقدت عبر تقنية الفيديو لمناقشة مشكلة سحب حكومة البحرين الجنسية من المعارضين البحرينيين.

Published On 9/11/2021
إنزال على الشواطئ الإسرائيلية لإجراء مناورات أميركية إسرائيلية

الأول من نوعه بين الدول الأربع.. تمرين أميركي بالبحر الأحمر يجمع بين إسرائيل والإمارات والبحرين وإيران ترد

تقود القوات البحرية الأميركية مناورات في البحر الأحمر تجمع بين قوات إسرائيلية وإماراتية وبحرينية، في أول تدريب من نوعه يُعلن عنه بين إسرائيل والبلدين الخليجيين اللذين طبّعا علاقاتهما مع إسرائيل.

Published On 11/11/2021

تقرير: واقع صغار المحكومين في سجن الحوض الجاف بالبحرين يدحض ما جاء بقانون العدالة الإصلاحية الجديد

قالت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في تقرير لها إن مركز احتجاز الحوض الجاف لصغار المحكومين شهد تصاعدا في وتيرة الانتهاكات المخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية.

Published On 19/11/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة