كورونا.. أوروبا تستعد لموجة خامسة من الوباء ومنظمة الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة من اللقاح

تستعد دول أوروبية عدة للتصدي لموجة خامسة من وباء كورونا، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد للفيروس لتقوية المناعة لدى الفئات الأكثر ضعفا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء إن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي الجائحة، وسط "إحساس زائف بالأمان" بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.

وحذر مسؤولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادا قبل الجائحة.

وأشار تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 60% من كل الحالات المسجلة عالميا للوفيات في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة قد حذرت من أن تتحول دول الاتحاد الأوروبي لبؤرة للوباء إن لم تتخذ إجراءات أكثر تشددا، حيث تلقى نحو 68% من السكان جرعتين من اللقاحات المضادة.

لكن المعضلة الحقيقية هي في الفجوة الكبيرة في نسب تلقي اللقاح بين الدول الأوروبية، ففي بلد مثل بلغاريا تلقى 24% فقط من السكان اللقاح، بينما في البرتغال تلقى نحو 87% اللقاح.

وتسجل دول الاتحاد الأوروبي حاليا 4200 وفاة يوميا، وهو عدد الوفيات اليومية المسجلة أواخر شهر سبتمبر/أيلول، في حين تحذر منظمة الصحة العالمية من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة في عموم أوروبا بحلول مارس/آذار المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد روبرت كوخ الألماني صباح الخميس أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بألمانيا تجاوز 100 ألف.

وشرعت عدة دول أوروبية في تشديد القيود، حيث تعتزم الحكومة المجرية تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها حتى يوم 22 حزيران/يونيو 2022، في خطوة تعني أن حالة الطوارئ ستظل سارية أثناء الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل/ نيسان.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على فرض قيود جديدة تستهدف بشكل أساسي غير الملقحين، مما يعني منع الدخول لأماكن مثل المطاعم ودور السينما والمسارح إلا لمن لديهم دليل على تلقيهم التطعيم.