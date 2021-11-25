تلاه تبادل إطلاق النار.. انفجار بسيارة مفخخة يهز العاصمة الصومالية مقديشو

أفاد مراسل الجزيرة في الصومال بأن سيارة مفخخة انفجرت بحي هودن جنوب العاصمة مقديشو.

وأضاف المراسل أن التفجير استهدف على ما يبدو سيارة أمن عند مرورها في شارع تاربونكا؛ إلا أنها ألحقت أضرارا بمدرسة قريبة من مكان الانفجار.

وأسفر الانفجار عن تدمير بنايات وسط تقارير عن سقوط جرحى، بينهم طلاب، فيما تقوم السلطات بعملية إنقاذ للمصابين.

ووفق وكالة رويترز فإن عمودا من الدخان تصاعد من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص.

ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية لكن حركة الشباب الإسلامية تنفذ تفجيرات في البلاد من حين لآخر.