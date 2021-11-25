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سياسة|روسيا

وسط مخاوف من عسكرة الفضاء.. روسيا تعلن إطلاق صاروخ يحمل مركبة عسكرية

صاروخ على منصة الإطلاق بقاعدة بليسيتسك في شمال روسيا (الأوروبية-أرشيف)
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202108:36 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس أنها أطلقت إلى الفضاء صاروخا يحمل مركبة عسكرية من قاعدة بليسيتسك في شمال روسيا.

وحسب بيان نشرته الوزارة، فقد أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية بنجاح الصاروخ "سويوز-2.1 بي" (Soyuz-2.1B) الساعة 4:09 فجرا بتوقيت موسكو (1:09 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن المركبة الفضائية التي حملها الصاروخ مخصصة "لأغراض عسكرية"، دون تفاصيل.

وكانت روسيا اختبرت منتصف الشهر الجاري صاروخا مضادا للأقمار الصناعية ودمرت به أحد الأقمار، وقد نددت الولايات المتحدة بالاختبار، وسط مخاوف متنامية عالميا من "عسكرة الفضاء".

وقالت واشنطن إن الاختبار الروسي خلّف آلاف القطع الخطيرة المتناثرة والمنتشرة في الفضاء، وهو ما يهدد حياة أطقم محطات الفضاء الدولية التي تقوم بمهام علمية واستكشافية.

من جهته، قال الجيش الروسي إنه "في 15 نوفمبر/تشرين الثاني أجرت وزارة الدفاع الروسية بنجاح تجربة دُمر نتيجة لها الجسم الفضائي "تسيلينا-دي" الموضوع في المدار منذ 1982، وهو غير نشط".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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