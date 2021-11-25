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سياسة|يمن

رئيس مجلس الشورى اليمني: بعض الأشقاء يدمرون الحكومة الشرعية بذريعة هيمنة حزب الإصلاح

محمد عبد الملك - بن دغر: اهداف التحالف تغيرت وتبدلت - الجزيرة نت - هكذا أصبحت السعودية والإمارات تستخدم الشرعية اليمنية كغطاء لتنفيذ أجندتهما
بن دغر قال إن أطراف الشرعية بحاجة لسياسات تنهي الخصومات من أجل مواجهة الحوثيين (الجزيرة)
24/11/2021

اتهم رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر من وصفهم ببعض الأشقاء بتدمير الحكومة الشرعية تحت مبرر هيمنة حزب الإصلاح، وطالب بإنهاء الخصومات من أجل مواجهة الحوثيين.

وقال بن دغر الأربعاء في حسابيه على تويتر وفيسبوك إن هذا الهجوم لم يعد ذا معنى ولن ينطلي على الشعب اليمني.

وأضاف أن الخصومات الداخلية هي السبب الرئيسي لخسائر الشرعية أمام الحوثيين وأمام إيران.

وقال رئيس مجلس الشورى اليمني إن أطراف الشرعية بحاجة إلى سياسات تنهي الخصومات من أجل مواجهة الحوثيين.

وتحدث المسؤول اليمني في المنشور نفسه عن تغير قواعد اللعبة في المنطقة، قائلا إن العلاقات بين دول المنطقة تكتسب أبعادا جديدة.

المصدر : الجزيرة

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