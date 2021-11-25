رئيس مجلس الشورى اليمني: بعض الأشقاء يدمرون الحكومة الشرعية بذريعة هيمنة حزب الإصلاح

اتهم رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر من وصفهم ببعض الأشقاء بتدمير الحكومة الشرعية تحت مبرر هيمنة حزب الإصلاح، وطالب بإنهاء الخصومات من أجل مواجهة الحوثيين.

وقال بن دغر الأربعاء في حسابيه على تويتر وفيسبوك إن هذا الهجوم لم يعد ذا معنى ولن ينطلي على الشعب اليمني.

وأضاف أن الخصومات الداخلية هي السبب الرئيسي لخسائر الشرعية أمام الحوثيين وأمام إيران.

1-لم يعد الهجوم على الشرعية من بعض أشقائنا وتدميرها بادعاء هيمنة الأخوان المسلمين عليها (حزب الإصلاح) ذو معنى هذا اليوم، ولن ينطلي على الشعب اليمني بعد اليوم أن الإخوان خطرًا يوازي خطر الحوثيين، كما لم يعد مقبولًا تدمير الشرعية ونهج تقسيم اليمن مبررًا بأي حال. — د. أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) November 24, 2021

وقال رئيس مجلس الشورى اليمني إن أطراف الشرعية بحاجة إلى سياسات تنهي الخصومات من أجل مواجهة الحوثيين.

وتحدث المسؤول اليمني في المنشور نفسه عن تغير قواعد اللعبة في المنطقة، قائلا إن العلاقات بين دول المنطقة تكتسب أبعادا جديدة.