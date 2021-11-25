رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: نعمل على تسهيل وصول منحة إعادة إعمار القطاع

في مايو/أيار الماضي، أعلنت قطر عن تخصيص منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار؛ للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة والتي استمرت 11 يوما (من 10 إلى 21 مايو/أيار).

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أن قطر باقية على مواقفها عبر مواصلة تقديم المنحة الأميرية لقطاع غزة.

وأشار العمادي -خلال لقائه رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار- إلى أن قطر ما زالت عند وعدها بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتعمل على تسهيل وصول منحة إعادة الإعمار، وفق بيان للحركة.

وقال البيان إن السنوار وعددا من قادة الحركة ناقشوا مع العمادي ونائبه خالد الحردان، سبل التخفيف عن قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وأكد العمادي -وفق البيان- أن قطر باقية على مواقفها في مواصلة تقديم المنحة الأميرية لقطاع غزة، وأنها ما زالت عند وعدها بإعادة الإعمار، وتعمل على تسهيل وصول المنحة المخصصة لذلك.

من جهته، ثمّن السنوار الجهود القطرية المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، معربا عن شكره وتقديره لقطر أميرا وحكومة وشعبا، وفق البيان.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت قطر عن تخصيص منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار؛ للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة والتي استمرت 11 يوما (من 10 إلى 21 مايو/أيار الماضي).

ويعاني سكان قطاع غزة أوضاعا معيشية متردية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 15 عاما، في ظل تباطؤ جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية.