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سياسة|مملكة متحدة

تعزيزا للشراكة الإستراتيجية.. بريطانيا وقطر تدشنان السرب الـ11 للتدريب المشترك لسلاح الجو في البلدين

خالد العطية - وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري أثناء تدشين السرب الحادي عشر للتدريب المشترك بين سلاح الجو البريطاني وقوات سلاح الجو الأميري القطري في قاعدة ليمينغ التابعة للقوات الجوية البريطانية
وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري يلقي كلمة خلال مراسم التدشين بقاعدة ليمينغ البريطانية (الجزيرة)
24/11/2021

دشنت بريطانيا وقطر السرب الـ11 للتدريب المشترك بين سلاح الجو البريطاني وقوات سلاح الجو الأميري القطري في قاعدة "ليمينغ" التابعة للقوات الجوية البريطانية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية في كلمة بالقاعدة إن السرب سيعزز الشراكة الإستراتيجية التي تربط بلاده ببريطانيا، وكذلك التعاون التكتيكي بين البلدين.

وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضا إلى تعاون وتقارب أوثق في جهود حفظ السلام الإقليمي في المنطقة.

بان والص - وزير الدفاع البريطاني أثناء تدشين السرب الحادي عشر للتدريب المشترك بين سلاح الجو البريطاني وقوات سلاح الجو الأميري القطري في قاعدة ليمينغ التابعة للقوات الجوية البريطانيةوالاس قال إن تدشين السرب البريطاني القطري لحظة مهمة بالنسبة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين (الجزيرة)

أهمية قطر

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس عملية تدشين السرب البريطاني القطري لحظة مهمة بالنسبة للشراكة الإستراتيجية الطويلة الأمد، التي تربط قطر وبريطانيا.

وأشار إلى أن هذا السرب المشترك هو الأول لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد الوزير البريطاني أن ذلك يعكس أهمية قطر والخليج بالنسبة لبلاده.

المصدر : الجزيرة

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