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سياسة

أمير الكويت: هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق ولي العهد

امير الكويت (يمين): ثقتي كبيرة من تعاون ولي العهد ورئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية (وكالة الأنباء الكويتية)
25/11/2021

قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق ولي العهد، ورئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي أول ظهور للأمير منذ نقل الأسبوع الماضي بعض صلاحياته لولي عهده، أبدى الشيخ نواف الأحمد ثقته بتكاتف وتعاون الأطراف الثلاثة لتحقيق مصالح البلاد.

من جهته، أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على العمل على تطهير البلاد من الفساد تدريجيا مع حفظ حقوق الناس.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ذكرت وكالة الأنباء الكويتية -نقلا عن مرسوم أميري- أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة.

المصدر : الجزيرة

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أمير الكويت يصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية -نقلا عن مرسوم أميري- أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة.

Published On 15/11/2021
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