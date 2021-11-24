اليمن.. التحالف يواصل غاراته على مواقع للحوثيين بصنعاء وتقرير أممي عن ضحايا الصراع

أعلن التحالف بعد منتصف الليل بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء، وسط أنباء عن إرسال تعزيزات إلى جبهات القتال في مأرب لمواجهة الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تم البدء بتنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء.

ويأتي ذلك بعدما قال التحالف -الذي تقوده السعودية- أمس الثلاثاء إنه دمر موقعا "عالي القيمة" لإطلاق الصواريخ الباليستية في ضربات جوية شنها خلال الليل على صنعاء.

وذكر التحالف أنه اتخذ إجراءات لتجنيب المدنيين أي أضرار، وأن "المواقع السرية" التي استهدفها استخدمت المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعا بشرية.

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إن الضربات الجوية الثلاث التي شنها التحالف بقيادة السعودية أصابت حيا سكنيا في العاصمة.

وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، ذكرت تقارير إعلامية أن التحالف دفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب وسط البلاد، لدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر أمني بالجماعة أن التحالف شن أمس الثلاثاء 16 غارة جوية على مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب.

الجانب الإنساني

من جهة أخرى، قدرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن تسفر الحرب في اليمن بحلول نهاية العام 2021 عن مقتل 377 ألف شخص منذ بدء النزاع قبل نحو 7 سنوات، مفيدة بخسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار.

وجاء في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الوفيات المباشرة الناجمة عن الأعمال القتالية نسبتها 40% من الحصيلة، وأنه يموت حاليا طفل يمني دون سن الخامسة كل 9 دقائق بسبب النزاع.

وحذر التقرير من أنه إذا استمر الصراع حتى عام 2030، فسيكون قد أودى بحياة 1.3 مليون شخص.

وأضاف التقرير أن "الصراع تسبب في تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة".