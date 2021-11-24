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سياسة|لبنان

عقوبات تطال جناحه السياسي.. أستراليا تصنّف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

بعض الدول صنفت الجناح العسكري فقط بحزب الله اللبناني منظمة إرهابية (الفرنسية)
24/11/2021-|آخر تحديث: 24/11/202109:44 AM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحكومة الأسترالية أعلنت تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية، في خطوة وسّعت عبرها نطاق العقوبات التي كانت تشمل الجناح العسكري فقط.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز أن الحزب يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية، وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكل تهديدا حقيقيا لأستراليا.

وصنِّف حزب الله بأسره في الولايات المتّحدة منظمة إرهابية، خلافا لوضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

وبموجب القرار، بات محظورا في أستراليا -حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة- الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظل معدلات تضخم مرتفعة وشح في الأدوية والمحروقات، وتقنين حاد للكهرباء، في حين ترفع الحكومة تدريجيا الدعم عن الأدوية والوقود.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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