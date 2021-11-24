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سياسة|سويسرا

عاجل: وزارة الخارجية السويسرية تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا

24/11/2021

رويترز: وزارة الخارجية السويسرية تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا

المصدر : رويترز
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