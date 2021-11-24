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سياسة
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سويسرا
عاجل: وزارة الخارجية السويسرية تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا
24/11/2021
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رويترز: وزارة الخارجية السويسرية تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا
المصدر : رويترز
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