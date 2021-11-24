صاروخ سوري سقط في البحر قرب حيفا.. قتيلان وجرحى في هجوم إسرائيلي على محافظة حمص

أعلنت دمشق مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 بينهم 6 جنود جراء هجوم إسرائيلي على حمص، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للطائرات أُطلق من سوريا مساء أمس الثلاثاء سقط في البحر قبالة منطقة حيفا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "اخترق صاروخ مضاد للطائرات -أُطلق من سوريا الليلة الماضية- سماء إسرائيل وانفجر في عرض البحر في منطقة حيفا".

وأشارت إلى أن الحادث وقع "خلال الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة حمص".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد قالت -اليوم الأربعاء- إن مدنيَيْن قُتلا وأُصيب 7 -بينهم 6 جنود سوريين- جراء "عدوان إسرائيلي جوي باتجاه المنطقة الوسطى" بمحافظة حمص.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري سوري قوله "في حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم (الأربعاء)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وهذا هو الحادث الثالث من نوعه في غضون عدة أشهر. ففي الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي التقارير السورية التي أفادت بإطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا باتجاه إسرائيل، وقال إنه انفجر فوق مياه البحر.

ويوم 22 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أُطلق من بطارية أرض-جو من داخل الأراضي السورية، سقط في منطقة النقب.

ولا تعترف إسرائيل رسميا بهجماتها الجوية في سوريا.