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سياسة|روسيا

مخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا.. روسيا تجري تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود

Moskva cruiser sails into the harbour of Sevastopol
أسطول البحر الأسود الروسي يتمركز في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 (رويترز)
24/11/2021-|آخر تحديث: 24/11/202112:20 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الأسطول الروسي في البحر الأسود -اليوم الأربعاء- أن روسيا تجري تدريبات عسكرية في البحر تشارك فيها نحو 10 طائرات وبعض السفن.

تأتي هذه التدريبات وسط تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، إذ عبر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم بشأن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 وتريد كييف استعادتها من موسكو.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو -أمس الثلاثاء- إن قاذفات أميركية تدربت على توجيه ضربة نووية لروسيا من اتجاهين مختلفين في وقت سابق هذا الشهر، وشكا من أن الطائرات اقتربت لمسافة 20 كيلومترا من الحدود الروسية.

لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إن تدريباتها أُعلن عنها في حينها وجرى خلالها الالتزام بالبروتوكولات الدولية.

وجرى اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف –الثلاثاء- ولكن لم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل ما جرى خلال الاتصال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال قبل أيام إن الغرب يتعامل باستخفاف شديد مع تحذيرات روسيا بعدم تجاوز "خطوطها الحمراء".

المصدر : الجزيرة

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Published On 13/11/2021
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