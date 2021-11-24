بيان مشترك بين قطر وعُمان يؤكد أهمية مجلس التعاون لاستقرار المنطقة

أكد بيان مشترك بين دولة قطر وسلطنة عمان على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، كما شدّد الجانبان على ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي.

وفي البيان المشترك، الذي صدر بعد زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق للدوحة، أكّد الجانبان على تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لا سيّما أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة.

كما أكد البيان المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة سلطان عمان إلى قطر ستفتح آفاقا جديدة من التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين.

وعبّرت سلطنة عمان عن اعتزازها باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، معربة عن ثقتها في نجاح قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي.