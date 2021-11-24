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سياسة|تركيا

بدعوة من أردوغان.. محمد بن زايد في أنقرة

محمد بن زايد خلال زيارته لتركيا
ولي عهد أبو ظبي في زيارة رسمية إلى تركيا (الجزيرة)
24/11/2021

وصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة رسمية.

وقال مراسل الأناضول إن وزير التجارة التركي محمد موش ومسؤولين آخرين استقبلوا ولي عهد أبو ظبي في مطار أسن بوغا بأنقرة، حيث يزور البلاد تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين. كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا، اليوم الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي إن أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة.

المصدر : وكالة الأناضول

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