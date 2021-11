تجاهل الدول العربية إلا واحدة.. بايدن يدعو أكثر من 100 دولة إلى قمة الديمقراطية

وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات إلى قادة نحو 110 دول للمشاركة في قمة افتراضية بشأن الديمقراطية ينوي تنظيمها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء.

وجاءت القائمة موافقة لما نشر سابقا في وسائل إعلام أميركية، حيث خلت من جميع الدول العربية باستثناء العراق. وفي المقابل، دعيت إسرائيل إلى القمة.

وكما كان متوقعا، فإن بايدن لم يدع إلى هذه القمة الصين وروسيا، المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة، لكنه بالمقابل دعا إليها تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين التي ستكون أبرز غائب حاضر في هذا الاجتماع الأول من نوعه.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض يناير/كانون الثاني الماضي، لم يخف الرئيس الديمقراطي أن سياسته الخارجية تقوم على صراع بين ديمقراطيات تتزعمها بلاده و"أنظمة استبدادية" خير من يمثلها -في نظره- هما الصين وروسيا.

وكانت "قمة الديمقراطية" أحد وعود حملته الانتخابية، وقد قرر عقد النسخة الأولى منها افتراضيا يومي التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 على أن تعقد النسخة الثانية حضوريا بنهاية العام المقبل.

وحسب قائمة المدعوين التي نشرتها وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، فقد دعا بايدن -إلى جانب حلفاء بلاده الغربيين- دولا مثل الهند وباكستان لكنه لم يدع تركيا، وهي حليفة بلاده في حلف شمال الأطلسي.

ومن أوروبا، ضمت القائمة بولندا التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام سيادة القانون، لكنها خلت من المجر التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان صاحب السياسات المثيرة للجدل.

أما من القارة السمراء، فقد ضمت القائمة جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر.

Here's @StateDept's list of the 110 participants that the US has invited to the #SummitForDemocracy.

26/27 EU member states have been invited.

Participant List – The Summit for Democracy – United States Department of State https://t.co/chBLdqkgT2

— Niklas Nováky (@NiklasNovaky) November 24, 2021