بعد زيارته لطهران.. مدير وكالة الطاقة الذرية: لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء إن الوكالة لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين، رغم أن المفاوضات بينهما كانت "بناءة"، في حين يثير تقدم إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي.

وأبلغ غروسي مجلس محافظي الوكالة -بعد عودته من طهران- أن التحديات الماثلة أمام الوكالة مع إيران هي في "فهم بعضنا البعض، في ظل وجود حكومة جديدة هناك".

وأضاف أنه رغم بذله قصارى جهده، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة حاسمة.

ودعا غروسي إيران لاحترام حصانة المفتشين الدوليين وعدم ترويعهم، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعد للزيارة القادمة لطهران.

وأوضح غروسي أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي لا تقوض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران.

نقاط الخلاف

وعاد غروسي من طهران أمس الثلاثاء بعد أن التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني في إطار سعيه لإبرام اتفاق مع إيران بشأن إعادة تثبيت 4 كاميرات في ورشة لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي، وهي ورشة تعرضت في ما يبدو لعملية تخريب.

والخلاف بشأن ورشة "كرج" التي تصنع مكونات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم واحد من عدة خلافات تسببت في توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إثارة غضب قوى غربية تقول إن على إيران التراجع عن مواقفها.

كما تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجابات من إيران بشأن مصدر آثار اليورانيوم التي عثر عليها في عدة مواقع قديمة لكنها غير معلنة، وأبلغت الوكالة الدول الأعضاء بأن إيران مستمرة في إجراء عمليات تفتيش مبالغ فيها للمفتشين الدوليين؛ بما تسبب في شعورهم بالترهيب خلال الفحص الأمني.

وعادة تحاول الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون الضغط على إيران في مثل تلك القضايا من خلال السعي لتمرير قرار ضدها في الاجتماعات الفصلية.

لكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المرجح أن تكون هناك أي محاولات من هذا النوع خشية أن يعرض ذلك المحادثات الأوسع نطاقا بشأن الاتفاق النووي للخطر، والتي ستستأنف الاثنين القادم بعد توقف استمر نحو 5 أشهر.