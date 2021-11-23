القاهرة- تستعد وزارة السياحة والآثار المصرية لافتتاح طريق المواكب الملكي المعروف باسم "طريق الكِباش" بمحافظة الأقصر، بعد غد الخميس، عبر احتفالية ستأخذ طابع العالمية والإبهار، بحسب وصف مسؤولين حكوميين.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ظلت الأقصر حاضرة في وسائل الإعلام المحلية، حيث زارها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 4 مرات منذ يوليو/تموز الماضي، فضلا عن الزيارات المتوالية لوزير السياحة والآثار خالد العناني.

زيارات المسؤولين الحكوميين ارتبط 3 منها بتفقد سير المشروعات الجاري تنفيذها في المجال السياحي والخدمي والتنموي، والرابعة لحضور مؤتمر يوم المدن العالمي الذي أقيم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الاهتمام الحكومي وزخم الإعلام المحلي بمتابعة ترتيبات حفل افتتاح طريق الكباش، يعيدان للأذهان الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مصر في أبريل/نيسان الماضي، لمصاحبة نقل مومياوات 22 ملكا فرعونيا من المتحف المصري إلى متحف الحضارات، فيما عرف إعلاميا بموكب المومياوات الملكية.

حفل مختلف

في أكثر من مناسبة، نقل وزير السياحة والآثار اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح طريق الكباش، وحرصه على خروج الاحتفالية "بشكل يليق بعظمة مصر"، بحسب تعبيره.

وشملت تأكيدات العناني على ظهور الاحتفالية بشكل يُبهر المصريين والعالم أجمع، كاشفا عن أن الحفل سيكون مختلفا عن موكب المومياوات.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرّح رئيس الوزراء -خلال جولة بمحافظة الأقصر- أن الدولة بكل أجهزتها تقدم كافة الإمكانات اللازمة لإقامة احتفالية كبرى للترويج للمحافظة تحت عنوان "الأقصر في ثوبها الجديد"، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق الكباش.

وأضاف مدبولي أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في عدة مناطق أثرية بالأقصر، ستجعل من المدينة متحفا مفتوحا يلفت أنظار السائحين من كل أنحاء العالم.

ما طريق الكِباش؟

يقع طريق الكباش في مدينة الأقصر التي كانت قديما تسمى "طيبة"، وهي عاصمة مصر لمدة طويلة خلال عصور الدولة الفرعونية الوسطى والحديثة، وأضيفت طيبة القديمة ومقابرها إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1979، وفق الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار.

يربط طريق الكباش بين معبد الأقصر جنوبا ومعبد الكرنك شمالا بطول 2750 مترا وعرض 76 مترا، وعلى جانبيه توجد تماثيل يرجع تاريخها لأكثر من 3500 سنة، يبلغ عددها 1059 تمثالا، ويفصل بين كل منها 4 أمتار.

تأخذ تماثيل طريق الكباش شكلين: الأول هو جسم أسد ورأس إنسان (أبو الهول)، والثاني هو هيئة الكبش كرمز لأحد الآلهة عند الفراعنة وهو "أمون رع"، وتستقر جميع التماثيل فوق قواعد حجرية.

وقد بدأ الملك "أمنحتب الثالث" من الأسرة الثامنة عشرة تشييد هذا الطريق، لكن الجانب الأكبر من التأسيس حتى تمام البناء كان في عهد الملك "نختنبو الأول"، مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية، آخر أسر مصر القديمة.

أطلق المصري القديم على طريق الكباش اسم "وات نثر"، أي طريق الإله، وأقام فيه الاحتفالات بعدة أعياد، مثل: عيد تتويج الملك، وعيد الآوبت وهو عيد الحصاد عند الفراعنة، وكان طريقا لمواكب كبرى ملكية في الزمن القديم.

اكتشافات أثرية

في عام 1949، تم اكتشاف 8 تماثيل بطريق الكباش، وتوالت بعد ذلك الاكتشافات لباقي الطريق من جانب أثريين حتى عام 2006.

وبهدف تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش الأثري وتحويل المنطقة إلى متحف مفتوح، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 بنزع ملكية 130 عقارا قال إنها تعيق مسار الطريق.

وبالفعل تم نزع ملكية العقارات إلى جانب إزالة الكنيسة الإنجيلية ومسجدين أحدهما مسجد المقشقش الذي يصل عمره لنحو 350 سنة. لكن مع قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تعطل دعم الحكومة المشروعات السياحية والأثرية، وهو ما أدى لتوقف تنفيذ المشروع. وبعد أكثر من 10 سنوات من الخطوات الأولية لتنفيذ المشروع، تم استئناف أعمال الترميم في 2017.

وخلال أعمال الحفر والترميم بطريق الكباش، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة في المنطقة، مثل اكتشاف مقياس لمنسوب مياه النيل أقيم خلال حكم الأسرة الفرعونية الـ25، واكتشاف معاصر كاملة للنبيذ، وأماكن لصناعة التمائم.

وبالتوازي مع عمليات ترميم وتطوير طريق الكباش التي تولتها وزارة السياحة والآثار، عمدت إدارة محافظة الأقصر إلى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المنشآت والمباني التي تخدم قطاع السياحة.

وزير السياحة المصري خالد العناني زار الأقصر لمتابعة الاستعدادات لافتتاح طريق الكباش (مواقع التواصل)

موكب احتفالي

تتحدث وسائل إعلام محلية عن تغطية إعلامية عالمية للحفل المنتظر، فضلا عن دعوة سفراء عدد كبير من الدول لحضور افتتاح طريق الكباش.

وأوضح مدير عام معابد الكرنك مصطفى الصغير -المشرف على مشروع إحياء طريق الكباش- أن الحفل سيكون عبارة عن عرض لموكب احتفالي وليس عرضا جنائزيا، ومن المقرر أن يبدأ من ضفاف النيل ويصل إلى معبد الأقصر.

وأضاف -في تصريح لموقع مصراوي- أن من المقرر سير الموكب الاحتفالي عبر طريق الكباش مصحوبا باستعراضات راقصة وغنائية على الشكل الفرعوني، وعلى طريقة احتفالات الأعياد المصرية الدينية القديمة، باستخدام تقنيات حديثة في الإضاءة.

ووصف الصغير افتتاح طريق الكباش بالحدث عالمي، لافتا إلى دوره المهم في الترويج السياحي واستمرار مصر في نقطة الأضواء والجذب العالمي، بحسب قوله.

من جانبه، قال مايسترو الأوركسترا التي ستتولى العزف خلال الاحتفال نادر عباسي، إن أعضاء الأوركسترا يستعدون طوال الفترة الماضية لإخراج الموسيقى المصاحبة لافتتاح طريق الكباش بصورة مميزة، تظهر فيها هوية المصري القديم.

وكشف عباسي -خلال تصريحات لموقع اليوم السابع- أن موسيقى الحفل سيصاحبها أشعار هيروغليفية قديمة كُتبت على جدران معابد الأقصر، مؤكدا مراجعة تلك الأشعار من جانب أثريين.

وأضاف عباسي أن الحفل المنتظر سيكون مختلفا تماما عن موكب المومياوات بالنسبة للإيقاعات والآلات المستخدمة، موضحا أن "الإيقاعات والآلات ستكون قريبة مما استخدمه المصري القديم في عيد الآوبت.. لا تقارنوا الحفل بموكب المومياوات، لأن الأخير كان احتفالا جنائزيا، في حين أن الاحتفال المقبل احتفال يسلط الضوء على الحياة وجمالها، فسنبرز فيه جمال الأقصر بصورة كبيرة".