مقتل عشرات السواح في احتراق حافلة ببلغاريا

أفاد مسؤولون بأن 45 شخصا على الأقل بينهم 12 طفلا لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في حافلة على طريق سريع غرب بلغاريا اليوم الثلاثاء، وكان أغلب ركاب الحافلة سائحين من مقدونيا الشمالية.

وقال المسؤول عن إدارة الكوارث المفوّض نيكولاي نيكولوف -في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "بي إن تي"- إن "45 أو 46 شخصا قضوا" في الحادث الذي وقع على طريق سريع على بُعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة صوفيا، عند حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأضاف أنه "أمكن إنقاذ 7 ركاب" نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وذكر مسؤولون بلغاريون أن سبب الحادث غير معروف، لكن يبدو أن الحافلة اصطدمت بحاجز على الطريق السريع قبل اشتعال النيران فيها أو بعده.

وقال رئيس جهاز التحقيقات البلغاري بوريسلاف سارافوف إن "حدوث خطأ بشري من السائق أو وجود عيب فني هما السببان المبدئيان وراء الحادث".

ونعى رئيس الوزراء البلغاري المؤقت ستيفان يانيف الضحايا، وقال للصحفيين "هذه مأساة أليمة".

كما قال وزير الداخلية بويكو راشكوف "احترق الركاب حتى تحولوا إلى رماد… المشهد مروع، مروع. لم أر شيئا كهذا من قبل".