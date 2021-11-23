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سياسة|إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران شنت هجمات بحرية من قواعد في شبهار وجزيرة قشم

Jerusalem Post's 10th Annual Conference
غانتس: المسيرات الإيرانية أضحت تشكل خطرا على مواقع إستراتيجية في مدى آلاف الكيلومترات (غيتي)
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202101:58 PM (مكة المكرمة)

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس طهران بشن هجمات بحرية بطائرات مسيرة انطلاقا من قاعدتين في شبهار وجزيرة قشم (جنوب إيران)، مؤكدا أن هذه المواقع تستخدم أيضا لتخزين هذا النوع من الطائرات.

وفي مؤتمر الأمن والسياسة المنعقد في جامعة رايخمان في هرتسليا قال غانتس إن هذه الطائرات المسيرة أضحت تشكل خطرا على مواقع إستراتيجية في مدى آلاف الكيلومترات، وتستهدف قوات دولية ودولا أوروبية وأفريقية.

وأضاف أن إيران حاولت قبل 5 سنوات نقل مواد متفجرة من نوع "تي إن تي" (TNT) من مطار التيفور السوري إلى من سماهم "إرهابيين" في الضفة الغربية، وذلك عبر طائرة مسيرة حملت اسم "شاهد"، غير أن المضادات الأرضية الإسرائيلية أسقطتها قرب مدينة بيسان.

وقال غانتس إن إيران تسعى لفرض هيمنتها في المنطقة من خلال التمركز عسكريا في دول مثل سوريا والعراق واليمن، وباتت لا تعد مشكلة لإسرائيل وحدها بل مشكلة العالم، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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