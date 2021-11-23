أمير الكويت يكلف الشيخ صباح خالد الصباح بتشكيل الحكومة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن أمرا أميريا صدر بتكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أمرا بقبول استقالة الحكومة السابقة لرئيس الوزراء صباح خالد.

وتقدمت الحكومة باستقالتها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج.

وتعد هذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.

وفي مارس/آذار الماضي، أدت الحكومة المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا.

وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيلها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته -آنذاك- بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".