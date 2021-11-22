أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين -خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيرته السويدية آن ليندي- أن بلاده تتطلع إلى علاقات متميزة ومهمة مع السويد، لافتا إلى أن العراقيين يشكلون 2% من المجتمع السويدي.

وذكر الوزير أن العلاقات العراقية السويدية قديمة ومهمة، ولا تتعلق بالدعم السياسي والعمل المشترك في القضايا الدولية والتعاون التجاري والاقتصادي، بل تشمل العلاقات المجتمعية.

وأضاف أن السويد قامت بعمل إنساني كبير في العراق منذ عام 1991 وحتى الآن، فضلا عن دعمه في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وعن المباحثات التي أجريت اليوم، أوضح الوزير أنها تناولت مسيرة الانتخابات البرلمانية العراقية ونتائجها، وموضوع العراقيين طالبي اللجوء إلى أوروبا عموما، وإلى السويد خصوصا، والعمل على وضع تفاهمات بهذا الاتجاه.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن سعادتها لزيارة العراق، وأكدت التطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مستقبلا، والالتزام بمكافحة العنف ضد المرأة والصحفيين.

وأدانت في كلمتها "الهجمات الإرهابية التي حصلت على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وقالت إن السويد قدمت للعراق خلال السنوات الماضية مساعدات بقيمة 200 مليون يورو، وتعمل مع الحكومة العراقية لحل أزمة المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية.

ومن المنتظر أن تجتمع ليندي في وقت لاحق من اليوم بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فضلا عن زيارة إقليم كردستان.