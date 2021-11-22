5 قتلى وعشرات الجرحى بسبب اقتحام سيارة حشدا في ويسكونسن بأميركا

تسعى سلطات ولاية ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى تحديد ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى و40 جريحا.

وقالت شرطة واكيشا -إحدى ضواحي مدينة ميلواكي عاصمة ولاية ويسكونسن- في بيان على صفحتها عبر فيسبوك- "نؤكد مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 بجروح، لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية"، مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق.

ووقع الحادث -الذي لا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عنه- في واكيشا أثناء مشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد يُقام سنويا في ويسكونسن (شمال).

وبحسب شهود ولقطات مصورة، اقتحمت السيارة العرض من خلف فرقة عزف تابعة لإحدى المدارس.

إغلاق المدارس

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي "كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اجتاحت سيارة رباعية الدفع حمراء الحواجز (…) متجهة إلى الشارع الرئيسي".

وأضاف "السيارة صدمت أكثر من 20 شخصا، بينهم أطفال. وسقط جرحى نتيجة هذه الحادثة"، لافتا إلى أن شرطة واكيشا عثرت على سيارة مشبوهة، وما تزال تحقق في الأمر.

وقالت السلطات أيضا إن الشرطة أطلقت النار باتجاه السيارة في محاولة لوقفها.

وتقرر عدم فتح المدارس الاثنين، فيما ستبقى بعض الشوارع مغلقة طوال فترة التحقيق، على ما أوضح تومسون.

وأُبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بالحادث، وأعلن البيت الأبيض تعاطفه "مع الذين استهدفوا بهذا الحادث الرهيب"، حسب ما قال مسؤول في الرئاسة الأميركية. وأضاف "اتصلنا بالمسؤولين المحليين لعرض مساعدتنا في حال الضرورة".

وأتى هذا الحادث بعد أسبوع شهد توترا في الولاية مع تبرئة الشاب الأميركي كايل ريتنهاوس من تهمة قتل رجلين العام الماضي خلال أعمال شغب ومظاهرات احتجاج على عنف الشرطة في كينوشا على بُعد حوالي 80 كيلومترا من واكيشا.